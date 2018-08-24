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24 августа 2018, 10:07



Сегодня в норильском Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий.

Среди вакансий, которые они предложат, будут: бухгалтер, водитель автомобиля, главный инженер, государственный налоговый инспектор, кондуктор, инженер по охране труда, инструктор по спорту, мастер строительных и монтажных работ, монтажник, оперативный уполномоченный, педагог дополнительного образования, повар, полицейский, риелтор, специалист по кадрам, товаровед, тренер, хореограф, электрогазосварщик, электромеханик, юрисконсульт и другие. Кроме этого посетители ярмарки смогут получить консультации юриста, специалистов отдела профессиональной подготовки и профессиональной ориентации ЦЗН. Мероприятие стартует в 11 часов в 102 кабинете по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16.

Просмотров:178 В ней примут участие представители кадровых служб НПОПАТ, «Норильскникельремонта», МУП «КОС», ремонтно-строительного объединения «ТПСС», «ПроСервис Таймыр», отдела вневедомственной охраны, норильского отдела МВД России, Центра развития личности «Старт» и других предприятий, а также индивидуальные предприниматели.Среди вакансий, которые они предложат, будут: бухгалтер, водитель автомобиля, главный инженер, государственный налоговый инспектор, кондуктор, инженер по охране труда, инструктор по спорту, мастер строительных и монтажных работ, монтажник, оперативный уполномоченный, педагог дополнительного образования, повар, полицейский, риелтор, специалист по кадрам, товаровед, тренер, хореограф, электрогазосварщик, электромеханик, юрисконсульт и другие.Кроме этого посетители ярмарки смогут получить консультации юриста, специалистов отдела профессиональной подготовки и профессиональной ориентации ЦЗН.Мероприятие стартует в 11 часов в 102 кабинете по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16.