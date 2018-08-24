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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:08 В Норильске водитель, повторно севший за руль пьяным, понесет уголовную ответственность
14:51 На объектах улично-дорожной сети Большого Норильска заканчиваются ремонтные работы.
14:44 МФК «Норильский никель» одержал первую победу на Кубке Урала.
13:39 Глава региона: образование не должно зависеть от количества имеющихся денег.
13:38 К сведению водителей. В эти выходные движение на некоторых улицах Норильска временно ограничат из-за праздничных мероприятий.
13:09 Резиновая квартира. За фиктивную прописку иностранцев норильчанину грозит тюрьма.
13:05 Международная команда второго тура проекта Follow Up Siberia! прибыла сегодня в столицу Красноярского края.
10:36 На всякий пожарный. В Норильске прошли пожарно-тактические учения в исправительной колонии.
10:07 Сегодня в норильском Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий.
09:44 Работа есть. Краевая служба занятости помогает аэропорту Норильска и компании «ЗСК».
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