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24 августа 2018, 10:36



На всякий пожарный. В Норильске прошли пожарно-тактические учения в исправительной колонии.

«Пожарно-тактические учения помогли проверить знания своих обязанностей и порядок действий персонала исправительной колонии в случае возникновения пожара, а также работоспособность систем противопожарной автоматики, исправность источников противопожарного водоснабжения», - отметили в ГУ МЧС по краю. В целом по итогам учений действия персонала учреждения и работников ведомственной пожарной охраны были положительно оценены сотрудниками МЧС.

Просмотров:127 После сигнала о начале учения на пульт диспетчера гарнизона пожарной охраны поступил звонок о «пожаре» в учреждении, включилась сигнализация и из здания началась эвакуация сотрудников ГУФСИН. По замыслу учений трое сотрудников не смогли выбраться из «задымленного» помещения. Их предстояло найти и эвакуировать прибывшим на место сотрудникам МЧС, а также работникам ведомственной пожарной охраны «Норильского никеля».«Пожарно-тактические учения помогли проверить знания своих обязанностей и порядок действий персонала исправительной колонии в случае возникновения пожара, а также работоспособность систем противопожарной автоматики, исправность источников противопожарного водоснабжения», - отметили в ГУ МЧС по краю.В целом по итогам учений действия персонала учреждения и работников ведомственной пожарной охраны были положительно оценены сотрудниками МЧС.