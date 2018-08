Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 августа 2018, 13:05



Международная команда второго тура проекта Follow Up Siberia! прибыла сегодня в столицу Красноярского края.

Участие в digital-конкурсе «Уголок Сибири в моем городе» может принять любой житель планеты, отыскав общие черты между своим городом или страной и далекой, и неизведанной Сибирью. Победители получают возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение о регионе. Первый тур проекта состоялся в мае 2018 года. Тогда представители семи стран познакомились с таймырскими городами Норильск и Дудинка. После первого тура интерес интернет-сообщества к проекту значительно возрос. Наибольшую активность в конкурсе проявляют молодые люди из числа блогеров, журналистов и спортсменов. Но свои работы на конкурс присылают люди самого разного возраста и сфер деятельности, чьей давней мечтой была поездка в Россию и особенно в Сибирь. Во втором отборочном туре приняли участие более 500 человек из разных стран мира. В команду победителей вошли те, чьи конкурсные посты показались экспертной комиссии конкурса наиболее интересными. Ее участниками стали: • инстаграм-блогер Бруно Безерра (Бразилия); • интернет-маркетолог Федерико Грациати (Италия); • бренд-амбассадор Елена Матич (Греция); • журналист Джессика Локхарт (Канада); • спортсмен Джошуа Линотт (Панама); • тревел-блогер Мридула Двиведи (Индия); • видеооператор Николас Морли (Австралия); • фотограф Паскаль Боэли (Швейцария); • путешественники Чарльз Поли и Лорен Клифф (Великобритания). В Красноярске участники команды Follow Up Siberia! познакомятся с Сибирью традиционной, современной и дружелюбной. За изменением представлений зарубежных гостей о регионе можно будет наблюдать в режиме реального времени в их социальных сетях. Подписчики участников тура, а их более полумиллиона человек, побывают вместе с ними на ежегодном фестивале «Летний Горнолужник» в фан-парке «Бобровый Лог», посетят знаменитый экопарк «Столбы» и совершат восхождение на одну из его высот, встретятся с олимпийскими чемпионами - послами Универсиады, а главное, познакомятся со множеством интересных красноярцев - дизайнерами, стилистами, блогерами и спортсменами, которые расскажут о своей жизни и достижениях. Тем временем уже объявлен старт третьего тура программы Follow Up Siberia!. В октябре 2018 года третья команда победителей познакомится с еще одним сибирским городом - Читой.

