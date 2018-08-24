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24 августа 2018, 13:09



Резиновая квартира. За фиктивную прописку иностранцев норильчанину грозит тюрьма.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что 32-летний подозреваемый приобрел трехкомнатную квартиру в Норильске. В интернете он разместил объявление о предоставлении услуги временной регистрации за тысячу рублей в месяц. Услуга оказалась востребована, и «предпринимателю» удалось зарегистрировать в своей квартире 11 человек. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация иностранных граждан». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года. В настоящий момент расследование дела завершено. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.

Просмотров:124 Дознаватели ОМВД России по Норильску завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в фиктивной постановке на учет граждан в своей квартире.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что 32-летний подозреваемый приобрел трехкомнатную квартиру в Норильске. В интернете он разместил объявление о предоставлении услуги временной регистрации за тысячу рублей в месяц. Услуга оказалась востребована, и «предпринимателю» удалось зарегистрировать в своей квартире 11 человек.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация иностранных граждан». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года. В настоящий момент расследование дела завершено. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.