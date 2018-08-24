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24 августа 2018, 13:38



К сведению водителей. В эти выходные движение на некоторых улицах Норильска временно ограничат из-за праздничных мероприятий.

26 августа в Центральном районе с 7 до 22 часов перекроют Ленинский проспект на участке от площади Гвардейской до улицы Павлова.

Просмотров:111 В связи с празднованием Дня шахтёра 25 августа в Талнахе с 13 до 20 часов будет временно прекращено движение всех транспортных средств по улице Таймырской на участке от КДЦ им. В. Высоцкого до пересечения с улицей Диксона, а также по улице Диксона, на участке от школы № 20 (ул. Маслова, 1) до пересечения с улицей Спортивной.26 августа в Центральном районе с 7 до 22 часов перекроют Ленинский проспект на участке от площади Гвардейской до улицы Павлова.