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24 августа 2018, 13:39



Глава региона: образование не должно зависеть от количества имеющихся денег.

Тема форума в этом году - «Конкурентные преимущества краевого образования: актуальное состояние и перспективы». На пленарном заседании, участие в котором принял временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс, речь шла о привлечении новых кадров в систему общего образования, о создании цифровой среды в учебных заведениях региона. Также обсуждалось строительство новых школ и детских садов, внедрение новых образовательных стандартов в работу техникумов и колледжей. Преобразованиям в системе среднеспециального образования на форуме было уделено особое внимание. Это связано с возрастающим интересом школьников к рабочим профессиям – только за последний год число заявлений от абитуриентов увеличилось в 1,5 раза. Однако с 1 сентября изменятся стандарты обучения. Вместо трех лет студенты будут учиться четыре года, и за это время они должны будут приобрести не менее двух дополнительных рабочих квалификаций. Такие изменения повлекли за собой увеличение расходов на образовательный процесс. Специалисты столкнулись с риском возможного сокращения приема новых учащихся, но эту проблему удалось решить. По словам Александра Усса, из краевого бюджета было выделено 165 млн рублей. Эти средства позволят избежать сокращения набора. «Я убежден, что образование не должно ориентироваться на количество имеющихся денег – средств должно быть столько, сколько необходимо для подготовки профессионалов. Мы просчитали дополнительные потребности в сфере среднепрофессионального образования. Осенью будет проведена корректировка краевого бюджета, чтобы выделить необходимую сумму», – сказал Александр Усс. Напомним, в середине июня в Норильск пришел приказ краевого минобразования о сокращении числа абитуриентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса с 400 до 150 человек. Причем не пропорционально, а путем исключения из учебного плана таких важных для территории профессий, как токарь–универсал, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту строительных машин, сварщик и другие. К счастью, уже в начале августа из краевой столицы пришла радостная весть о том, что обучение в техникуме останется на прежнем уровне. Теперь вот есть и комментарий главы региона, в котором он однозначно высказывается за поддержку профессионального образования на достойном уровне. Еще одна серьезная проблема, которую обсуждали на педсовете, – дефицит школ в Красноярске, особенно ощутимый в новых микрорайонах с плотной застройкой. До 2020 года из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Их направят на строительство трех школ, каждая из которых сможет принять 1280 учеников. «Обучение в две или даже три смены в школах современного города – неприемлемая ситуация. Мы будем постепенно наращивать финансирование программ модернизации и строительства новых школ. Это касается не только Красноярска, но и всего края. Наша главная цель – в ближайшие годы избавиться от ветхих, деревянных строений даже в отдаленных уголках Красноярского края», – отметил глава региона. Из федерального бюджета Красноярскому краю также выделят более одного миллиарда рублей на создание ясельных мест в детских садах. Всего будут построены восемь новых дошкольных учреждений на две тысячи мест.

Просмотров:118 В Красноярске прошел традиционный краевой Августовский педагогический совет. Для участия в пленарном заседании и дискуссионных площадках форума в краевую столицу съехались полторы тысячи педагогов со всего региона. Основная цель – обсудить с представителями краевой власти большое количество актуальных вопросов и проблем, которые на сегодняшний день существуют в системе среднего и среднепрофессионального образования региона, разработать предложения для их решения, сообщает «НКК».Тема форума в этом году - «Конкурентные преимущества краевого образования: актуальное состояние и перспективы». На пленарном заседании, участие в котором принял временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс, речь шла о привлечении новых кадров в систему общего образования, о создании цифровой среды в учебных заведениях региона. Также обсуждалось строительство новых школ и детских садов, внедрение новых образовательных стандартов в работу техникумов и колледжей.Преобразованиям в системе среднеспециального образования на форуме было уделено особое внимание. Это связано с возрастающим интересом школьников к рабочим профессиям – только за последний год число заявлений от абитуриентов увеличилось в 1,5 раза. Однако с 1 сентября изменятся стандарты обучения. Вместо трех лет студенты будут учиться четыре года, и за это время они должны будут приобрести не менее двух дополнительных рабочих квалификаций. Такие изменения повлекли за собой увеличение расходов на образовательный процесс. Специалисты столкнулись с риском возможного сокращения приема новых учащихся, но эту проблему удалось решить. По словам Александра Усса, из краевого бюджета было выделено 165 млн рублей. Эти средства позволят избежать сокращения набора.Напомним, в середине июня в Норильск пришел приказ краевого минобразования о сокращении числа абитуриентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса с 400 до 150 человек. Причем не пропорционально, а путем исключения из учебного плана таких важных для территории профессий, как токарь–универсал, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту строительных машин, сварщик и другие. К счастью, уже в начале августа из краевой столицы пришла радостная весть о том, что обучение в техникуме останется на прежнем уровне. Теперь вот есть и комментарий главы региона, в котором он однозначно высказывается за поддержку профессионального образования на достойном уровне.Еще одна серьезная проблема, которую обсуждали на педсовете, – дефицит школ в Красноярске, особенно ощутимый в новых микрорайонах с плотной застройкой. До 2020 года из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Их направят на строительство трех школ, каждая из которых сможет принять 1280 учеников.Из федерального бюджета Красноярскому краю также выделят более одного миллиарда рублей на создание ясельных мест в детских садах. Всего будут построены восемь новых дошкольных учреждений на две тысячи мест.