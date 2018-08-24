В Красноярске прошел традиционный краевой Августовский педагогический совет. Для участия в пленарном заседании и дискуссионных площадках форума в краевую столицу съехались полторы тысячи педагогов со всего региона. Основная цель – обсудить с представителями краевой власти большое количество актуальных вопросов и проблем, которые на сегодняшний день существуют в системе среднего и среднепрофессионального образования региона, разработать предложения для их решения, сообщает «НКК».
Тема форума в этом году - «Конкурентные преимущества краевого образования: актуальное состояние и перспективы». На пленарном заседании, участие в котором принял временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс, речь шла о привлечении новых кадров в систему общего образования, о создании цифровой среды в учебных заведениях региона. Также обсуждалось строительство новых школ и детских садов, внедрение новых образовательных стандартов в работу техникумов и колледжей.
Преобразованиям в системе среднеспециального образования на форуме было уделено особое внимание. Это связано с возрастающим интересом школьников к рабочим профессиям – только за последний год число заявлений от абитуриентов увеличилось в 1,5 раза. Однако с 1 сентября изменятся стандарты обучения. Вместо трех лет студенты будут учиться четыре года, и за это время они должны будут приобрести не менее двух дополнительных рабочих квалификаций. Такие изменения повлекли за собой увеличение расходов на образовательный процесс. Специалисты столкнулись с риском возможного сокращения приема новых учащихся, но эту проблему удалось решить. По словам Александра Усса, из краевого бюджета было выделено 165 млн рублей. Эти средства позволят избежать сокращения набора.
|«Я убежден, что образование не должно ориентироваться на количество имеющихся денег – средств должно быть столько, сколько необходимо для подготовки профессионалов. Мы просчитали дополнительные потребности в сфере среднепрофессионального образования. Осенью будет проведена корректировка краевого бюджета, чтобы выделить необходимую сумму», – сказал Александр Усс.
Напомним, в середине июня в Норильск пришел приказ краевого минобразования о сокращении числа абитуриентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса с 400 до 150 человек. Причем не пропорционально, а путем исключения из учебного плана таких важных для территории профессий, как токарь–универсал, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту строительных машин, сварщик и другие. К счастью, уже в начале августа из краевой столицы пришла радостная весть о том, что обучение в техникуме останется на прежнем уровне. Теперь вот есть и комментарий главы региона, в котором он однозначно высказывается за поддержку профессионального образования на достойном уровне.
Еще одна серьезная проблема, которую обсуждали на педсовете, – дефицит школ в Красноярске, особенно ощутимый в новых микрорайонах с плотной застройкой. До 2020 года из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Их направят на строительство трех школ, каждая из которых сможет принять 1280 учеников.
|«Обучение в две или даже три смены в школах современного города – неприемлемая ситуация. Мы будем постепенно наращивать финансирование программ модернизации и строительства новых школ. Это касается не только Красноярска, но и всего края. Наша главная цель – в ближайшие годы избавиться от ветхих, деревянных строений даже в отдаленных уголках Красноярского края», – отметил глава региона.
Из федерального бюджета Красноярскому краю также выделят более одного миллиарда рублей на создание ясельных мест в детских садах. Всего будут построены восемь новых дошкольных учреждений на две тысячи мест.
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