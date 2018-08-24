Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 августа 2018, 14:44



МФК «Норильский никель» одержал первую победу на Кубке Урала.

Следующую игру в рамках турнира «Норникель» поведет сегодня, 24 августа, против «Ухты». Ранее северяне уступили «Газпром-Югре» - 1:3 и «Синаре» - 3:5. Напомним, что традиционный предсезонный розыгрыш Кубка Урала проходит в Екатеринбурге. В этом году помимо норильчан в нем участвуют действующий чемпион Суперлиги «Газпром-Югра» (Югорск), екатеринбургские «Синара» и ЗиК, а также «Ухта».

Просмотров:74 Подопечные Александра Соколова обыграли клуб Высшей лиги ЗиК со счетом 5:1. У норильчан голами отметились Сытин на 27-й, Котляров на 36-й, Гибадуллин на 42-й и Чащин на 50-й минутах. Еще один гол соперник забил в собственные ворота.Следующую игру в рамках турнира «Норникель» поведет сегодня, 24 августа, против «Ухты». Ранее северяне уступили «Газпром-Югре» - 1:3 и «Синаре» - 3:5.Напомним, что традиционный предсезонный розыгрыш Кубка Урала проходит в Екатеринбурге. В этом году помимо норильчан в нем участвуют действующий чемпион Суперлиги «Газпром-Югра» (Югорск), екатеринбургские «Синара» и ЗиК, а также «Ухта».