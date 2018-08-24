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24 августа 2018, 14:51



На объектах улично-дорожной сети Большого Норильска заканчиваются ремонтные работы.

«Единственная трудность, с которой мы сталкивались во время работы – погодные условия. Из-за поздней весны, на дорогах было много воды, в том числе на пересечении Кравца и Диксона. Мы планировали, что закончим здесь работу в конце июля, но в итоге пришлось отодвинуть на месяц. Тем не менее подрядчик с работой справился, и сейчас мы здесь имеем не только хорошее асфальтовое покрытие, но и защиту от подтопления автодороги и дворовой территории. Дело в том, что река Талнах имеет свойство разливаться, поэтому мы подняли уровень дороги на 87 см, чтобы избежать неприятностей. К слову, здесь мы уложили 3100 кв. м асфальтового покрытия и отсыпали примерно 700 кубометров земполотна и щебня. Также здесь ведется ремонт бордюра», - рассказал начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Сергей Бойцов.

Просмотров:103 В этом году на ремонты дорог было выделено порядка 714 млн рублей, общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составила около 17 км. В частности, в Центральном районе это улицы Бегичева и Лауреатов, участок автодороги Норильск – Алыкель в районе насосной, въезд в Оганер (ул. Озерная). В Талнахе – улицы Новая и Энтузиастов - они уже полностью отремонтированы, а также пересечение улиц М. Кравца и Диксона. Работы на юго-западной объездной дороге будут закончены на следующей неделе (сейчас там демонтирована эстакада, установлены автобусные остановки и уложено практически все дорожное покрытие), а на автодороге Норильск – Талнах в сентябре завершится второй этап трехгодичного контракта.