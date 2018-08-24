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24 августа 2018, 16:08



В Норильске водитель, повторно севший за руль пьяным, понесет уголовную ответственность

По данному факту полицейские завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В ближайшее время нарушитель предстанет перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:209 Перед судом предстанет 34-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД задержали его в июле в Талнахе. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем не первый раз. При проверке выяснилось, что в феврале текущего года задержанный уже был подвергнут административному наказанию по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находившемся в состоянии опьянения) в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на полтора года.По данному факту полицейские завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В ближайшее время нарушитель предстанет перед судом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.