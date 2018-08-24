Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 августа 2018, 16:21



На Таймыре началось досрочное голосование по выборам регионального и местного уровней

До 7 сентября планируется выполнить порядка 15 маршрутов к местам проведения голосования. Так, члены избирательных комиссий посетят оленеводческие бригады Тухардской и Носковской тундры, рыболовецкие точки, расположенные в районе посёлков Носок, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт, скважины Иркинского месторождения, газовые промыслы района Мессояха, Пелятка и Сузун, действующие пограничные заставы и воинские части, дислоцирующиеся на мысе Челюскин, острова Голомянный и Средний, метеостанцию острова Известий и в других труднодоступных точках полуострова Таймыр. «Помимо авиатранспорта в поселках будут задействованы еще и лодки. Мы ставим себе задачу охватить наибольшее количество избирателей и поэтому пытаемся добраться до каждого», - отметил Евгений Мойсюк.

Просмотров:168 Сегодня члены избирательной комиссии посетят оленеводческие бригады Потаповской тундры. По словам председателя Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края (ТИК № 1) Евгения Мойсюка, досрочным голосованием необходимо охватить порядка 2 000 избирателей, проживающих в таймырской тундре, а также вахтовиков, военнослужащих, полярников, которые осуществляют свою деятельность в труднодоступных и отдалённых местностях на территории Таймыра.До 7 сентября планируется выполнить порядка 15 маршрутов к местам проведения голосования. Так, члены избирательных комиссий посетят оленеводческие бригады Тухардской и Носковской тундры, рыболовецкие точки, расположенные в районе посёлков Носок, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт, скважины Иркинского месторождения, газовые промыслы района Мессояха, Пелятка и Сузун, действующие пограничные заставы и воинские части, дислоцирующиеся на мысе Челюскин, острова Голомянный и Средний, метеостанцию острова Известий и в других труднодоступных точках полуострова Таймыр.