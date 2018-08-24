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24 августа 2018, 16:23



Участников «Арктического субботника» отметили благодарственными письмами

Первыми ребят поприветствовали Глава МО «Городское поселение» Павел Краус и Председатель Диксонского городского Совета депутатов Александр Сергеев. Они поблагодарили участников субботника за труд и пожелали им крепкого здоровья, успехов и новых достижений. Каждому волонтеру за добросовестный труд по благоустройству территории Диксона были вручены Благодарственные письма от Главы городского поселения и памятные подарки. Также, в этот день прозвучали творческие подарки от юной артистки Анастасии Корюковой, солистки группы «Арктический бриз» Виктории Кутырёвой и самих участников субботника. Отметим, что в течение месяца студенты проводили рейды по очистке территории Диксона от бытового и технического мусора, разбирали старые заборы и некапитальные строения. Также силами ребят был возобновлен фрагмент обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения и восстановлено старое кладбище. Помимо этого, для волонтеров была подготовлена культурно-развлекательная и спортивная программы. Так, они смогли стать участниками летней спартакиады, сыграли в КВН, посетили семинары по социальному проектированию, прошлись по туристическим маршрутам, побывали в местах боевой славы Диксона, а также были посвящены в полярники. По результатам проведения проектной школы, в Диксоне были реализованы проекты красноярских студентов по замене баннера и установке клумбы около школы. Еще один арт-объект был создан волонтерами из Норильска, которые на торце жилого дома по улице Водопьянова нарисовали цветущую поляну с северным оленем, а в правом нижнем углу они разместили на память логотип «Арктического субботника».

Просмотров:181 В Культурно-досуговом центре городского поселения Диксон состоялась торжественная церемония закрытия добровольческого экологического проекта «Арктический субботник», организованного Администрацией Таймыра при финансовой поддержке компании «Норникель».Первыми ребят поприветствовали Глава МО «Городское поселение» Павел Краус и Председатель Диксонского городского Совета депутатов Александр Сергеев. Они поблагодарили участников субботника за труд и пожелали им крепкого здоровья, успехов и новых достижений. Каждому волонтеру за добросовестный труд по благоустройству территории Диксона были вручены Благодарственные письма от Главы городского поселения и памятные подарки.Также, в этот день прозвучали творческие подарки от юной артистки Анастасии Корюковой, солистки группы «Арктический бриз» Виктории Кутырёвой и самих участников субботника.Отметим, что в течение месяца студенты проводили рейды по очистке территории Диксона от бытового и технического мусора, разбирали старые заборы и некапитальные строения. Также силами ребят был возобновлен фрагмент обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения и восстановлено старое кладбище.Помимо этого, для волонтеров была подготовлена культурно-развлекательная и спортивная программы. Так, они смогли стать участниками летней спартакиады, сыграли в КВН, посетили семинары по социальному проектированию, прошлись по туристическим маршрутам, побывали в местах боевой славы Диксона, а также были посвящены в полярники.По результатам проведения проектной школы, в Диксоне были реализованы проекты красноярских студентов по замене баннера и установке клумбы около школы. Еще один арт-объект был создан волонтерами из Норильска, которые на торце жилого дома по улице Водопьянова нарисовали цветущую поляну с северным оленем, а в правом нижнем углу они разместили на память логотип «Арктического субботника».