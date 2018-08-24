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24 августа 2018, 16:23

Участников «Арктического субботника» отметили благодарственными письмами


В Культурно-досуговом центре городского поселения Диксон состоялась торжественная церемония закрытия добровольческого экологического проекта «Арктический субботник», организованного Администрацией Таймыра при финансовой поддержке компании «Норникель».
Первыми ребят поприветствовали Глава МО «Городское поселение» Павел Краус и Председатель Диксонского городского Совета депутатов Александр Сергеев. Они поблагодарили участников субботника за труд и пожелали им крепкого здоровья, успехов и новых достижений. Каждому волонтеру за добросовестный труд по благоустройству территории Диксона были вручены Благодарственные письма от Главы городского поселения и памятные подарки.
Также, в этот день прозвучали творческие подарки от юной артистки Анастасии Корюковой, солистки группы «Арктический бриз» Виктории Кутырёвой и самих участников субботника.
Отметим, что в течение месяца студенты проводили рейды по очистке территории Диксона от бытового и технического мусора, разбирали старые заборы и некапитальные строения. Также силами ребят был возобновлен фрагмент обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения и восстановлено старое кладбище.
Помимо этого, для волонтеров была подготовлена культурно-развлекательная и спортивная программы. Так, они смогли стать участниками летней спартакиады, сыграли в КВН, посетили семинары по социальному проектированию, прошлись по туристическим маршрутам, побывали в местах боевой славы Диксона, а также были посвящены в полярники.
По результатам проведения проектной школы, в Диксоне были реализованы проекты красноярских студентов по замене баннера и установке клумбы около школы. Еще один арт-объект был создан волонтерами из Норильска, которые на торце жилого дома по улице Водопьянова нарисовали цветущую поляну с северным оленем, а в правом нижнем углу они разместили на память логотип «Арктического субботника».

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