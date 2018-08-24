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24 августа 2018, 16:28



Разговор с молодежью. Главная оценка – молодежь Норильска самая активная не только в крае, но и в стране

Активисты презентовали свои проекты и рассказали о проделанной за год работе. Дмитрий Свиридов поблагодарил молодых людей за их жизненную позицию, а также выразил надежду, что они не остановятся на достигнутом и продолжат развивать актуальные для своих сверстников темы. В свою очередь, председатель норильского городского совета депутатов Александр Пестряков, который также присутствовал на встрече, отметил, что Норильску с молодыми активистами повезло, ведь они не только реализуют социально значимые проекты в родном городе, но и успешно защищают свои идеи на краевом уровне. "Прежде всего, хотелось бы отметить обновленное здание Молодежного центра, которое я сегодня впервые посетил. Здесь есть все, что нужно молодым людям. Саму же встречу оцениваю как позитивную. Наша молодежь одна из самых активных не только в крае, но и в стране. Наверное, это связано с тем, что норильский уклад жизни заставляет нас плотнее взаимодействовать и легче идти на контакт. Особенно радует, что сегодня в поле зрения общественных организаций и представителей администрации города находится и волонтерское движение, которое набирает все большую популярность", - сказал Дмитрий Свиридов.

Просмотров:199 Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и председатель норильского городского совета Александр Пестряков встретились с молодежным активом города.Активисты презентовали свои проекты и рассказали о проделанной за год работе. Дмитрий Свиридов поблагодарил молодых людей за их жизненную позицию, а также выразил надежду, что они не остановятся на достигнутом и продолжат развивать актуальные для своих сверстников темы. В свою очередь, председатель норильского городского совета депутатов Александр Пестряков, который также присутствовал на встрече, отметил, что Норильску с молодыми активистами повезло, ведь они не только реализуют социально значимые проекты в родном городе, но и успешно защищают свои идеи на краевом уровне.