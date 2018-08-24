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24 августа 2018, 17:06



Около 300 человек посетили сегодня ярмарку вакансий в Норильске

Всего в августовской ярмарке приняли участие 9 работодателей, которые предложили более 300 вакансий, постоянных и временных. Во время мероприятия около 100 норильчан, ищущих работу, прошли предварительные собеседования и получили приглашения для дальнейшего общения по вопросам трудоустройства. С полным перечнем вакансий в Норильске можно ознакомится на сайте trudvsem.ru. А следующая ярмарка вакансий пройдет в норильском Центре занятости населения 21 сентября.

Просмотров:177 Это была уже восьмая в этом году ярмарка в норильском Центре занятости населения. Подобные мероприятия давно стали традиционными и проводятся раз в месяц. Сегодня среди организаций-работодателей были как постоянные участники – МУП «КОС», НПОПАТ, так и новички. Среди них, агентство недвижимости, которому кроме риэлторов и менеджеров требуется переводчик с азербайджанского языка, а также частная медорганизация, нуждающаяся в фармацевтах, медсестрах и профильных врачах. Пока им не удалось найти подходящих для себя сотрудников несмотря на предложение хорошего заработка и удобный график.Всего в августовской ярмарке приняли участие 9 работодателей, которые предложили более 300 вакансий, постоянных и временных. Во время мероприятия около 100 норильчан, ищущих работу, прошли предварительные собеседования и получили приглашения для дальнейшего общения по вопросам трудоустройства.С полным перечнем вакансий в Норильске можно ознакомится на сайте trudvsem.ru. А следующая ярмарка вакансий пройдет в норильском Центре занятости населения 21 сентября.