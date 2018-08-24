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24 августа 2018, 17:29



Сегодня во дворце культуры компании прошла торжественная церемония награждения горняков, приуроченная к Дню шахтера

В честь профессионального праздника за многолетний добросовестный труд пять человек отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды вручал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. Еще более полутора десятков горняков получили из рук руководителя почетные грамоты Минпромторговли. Николай Уткин поздравил их с присвоением почетного звания «Заслуженный шахтер РФ» и отметил, что сегодня в этом зале собрались настоящие профессионалы своего дела, те, кто своим ежедневным самоотверженным трудом поднимает престиж горняцкого дела. «Про вас не зря говорят, что вы гордость компании. Горняки Таймыра всегда отличались своей надежностью, верой и сохранением традиций и чтили всегда поколения. Я с большим удовольствием вручаю сегодня награды и благодарю вас за ваш самоотверженный профессиональный труд, за то, как вы подходите к делу. С вами можно решать любые поставленные задачи. Спасибо вам. С праздником вас. Поздравляю», - обратился к горнякам Директор ЗФ «Норникеля». Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов вручал награды краевого уровня. Благодарности губернатора Красноярского края, почетные грамоты Законодательного собрания Красноярского края и благодарственные письма Законодательного собрания Красноярского края получили около двух десятков работников горной отрасли. «Наш край, действительно, является горняцким, шахтерским. И самые амбициозные задачи ставятся здесь, на севере, в Норильском промышленном районе. Это как раз ваш труд, ваши достижения, потому что прирост добычи - на миллионы тонн, и даже не очень хорошо разбирающийся в металлургии и горном деле человек, понимает, что это огромный пласт самоотверженного, тяжелого, но столь нужного стране труда. Я хочу пожелать вам дальнейшего развития. Безусловно, такие люди обеспечивают крепость нашей экономики и в крае, и в стране. И я верю, что каждый из вас гордится своей принадлежностью к этой отрасли, к горному делу. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение, а компания пусть отмечает ваш труд», - поздравил горняков Дмитрий Свиридов. Еще почти два десятка работников рудников были отмечены почетными грамотами главы Норильска. Ринат Ахметчин, поздравляя горняков отметил, что не понаслышке знает, какой у них тяжелый труд. «От лица жителей города разрешите поздравить вас с профессиональным праздником Днем шахтера. Хочу вам пожелать в первую очередь хорошего, крепкого здоровья, во вторую очередь большой зарплаты. Нечасто в такой день у нас выпадает хорошая погода, а тут город постарался. Еще раз поздравляю вас с праздником. Хочу, чтобы вы приходили домой в светлые и теплые квартиры, администрация города будет стараться все для этого делать», - сказал Ринат Ахметчин. Почетную грамоту главы Таймырского муниципального района вручил глава ТМР Сергей Ткаченко. А и.о. первого заместителя директора ЗФ «Норникеля» по развитию минерально-сырьевой базы Вадим Леонов вручил полтора десятка корпоративных наград с присвоением почетных званий компании: «Лучший руководитель», «Лучший рабочий» и «Заслуженный работник ЗФ». Сегодня же вечером во Дворце культуры компании пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню шахтера. А сразу после него на сцену ДК поздравлять горняков выйдет Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА».

Просмотров:214 В зале собрались лучшие представители горнорудных подразделений Заполярного филиала «Норникеля». Ровно в полдень для них прозвучали приветственные речи, слова поздравлений и пожеланий.В честь профессионального праздника за многолетний добросовестный труд пять человек отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды вручал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. Еще более полутора десятков горняков получили из рук руководителя почетные грамоты Минпромторговли. Николай Уткин поздравил их с присвоением почетного звания «Заслуженный шахтер РФ» и отметил, что сегодня в этом зале собрались настоящие профессионалы своего дела, те, кто своим ежедневным самоотверженным трудом поднимает престиж горняцкого дела.Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов вручал награды краевого уровня. Благодарности губернатора Красноярского края, почетные грамоты Законодательного собрания Красноярского края и благодарственные письма Законодательного собрания Красноярского края получили около двух десятков работников горной отрасли.Еще почти два десятка работников рудников были отмечены почетными грамотами главы Норильска. Ринат Ахметчин, поздравляя горняков отметил, что не понаслышке знает, какой у них тяжелый труд.Почетную грамоту главы Таймырского муниципального района вручил глава ТМР Сергей Ткаченко. А и.о. первого заместителя директора ЗФ «Норникеля» по развитию минерально-сырьевой базы Вадим Леонов вручил полтора десятка корпоративных наград с присвоением почетных званий компании: «Лучший руководитель», «Лучший рабочий» и «Заслуженный работник ЗФ».Сегодня же вечером во Дворце культуры компании пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню шахтера. А сразу после него на сцену ДК поздравлять горняков выйдет Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА».