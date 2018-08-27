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27 августа 2018, 09:10



Дудинские водопады могут стать новым популярным туристическим маршрутом Таймырского полуострова.

Река с перепадами до 10 метров, чистейшая вода изумрудного цвета, древние скалы, многочисленные каньоны, выглаженные временем и водой камни – элементы дивного пейзажа, открывающегося взору, отмечается на сайте АРН. Нетронутая цивилизацией территория, предполагают в агентстве, наверняка привлечет сюда как любителей спокойного отдыха, так и поклонников активного туризма. «На берегу реки в непосредственной близости от дудинских водопадов здорово обустроить, к примеру, палаточный лагерь, куда можно было бы забрасывать отдыхающих на выходные. Здесь туристы могут любоваться красивейшими видами, фотографироваться, собирать грибы и ягоды, покорять скалы, сплавляться на байдарках и рафтах по реке Дудинке, – отметила по итогам поездки специалист направления «Туризм» АРН Нелли Черничко. – Перспективы развития туристической инфраструктуры в окрестностях дудинских водопадов станут понятны после проведения необходимых экономических расчетов». Развитие туризма – одно из ключевых направлений деятельности агентства развития Норильска. АРН осуществляет координацию и реализацию мероприятий, направленных на поддержку внутреннего и въездного туризма.

Просмотров:251 К такому выводу по итогам осмотра живописного уголка пришли специалисты администраций Норильска, Таймырского муниципального района и агентства развития Норильска.Река с перепадами до 10 метров, чистейшая вода изумрудного цвета, древние скалы, многочисленные каньоны, выглаженные временем и водой камни – элементы дивного пейзажа, открывающегося взору, отмечается на сайте АРН. Нетронутая цивилизацией территория, предполагают в агентстве, наверняка привлечет сюда как любителей спокойного отдыха, так и поклонников активного туризма.«На берегу реки в непосредственной близости от дудинских водопадов здорово обустроить, к примеру, палаточный лагерь, куда можно было бы забрасывать отдыхающих на выходные. Здесь туристы могут любоваться красивейшими видами, фотографироваться, собирать грибы и ягоды, покорять скалы, сплавляться на байдарках и рафтах по реке Дудинке, – отметила по итогам поездки специалист направления «Туризм» АРН Нелли Черничко. – Перспективы развития туристической инфраструктуры в окрестностях дудинских водопадов станут понятны после проведения необходимых экономических расчетов».Развитие туризма – одно из ключевых направлений деятельности агентства развития Норильска. АРН осуществляет координацию и реализацию мероприятий, направленных на поддержку внутреннего и въездного туризма.