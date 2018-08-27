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27 августа 2018, 11:47



«Норникель» - бронзовый призер Кубка Урала.

По итогам турнира, мини-футбольный клуб «Норильский никель» занял третье место в Кубке Урала. Обладатель трофея определится сегодня в матче «Газпром-Югра» - «Синара», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:163 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу в заключительном матче всероссийского турнира «Кубок Урала» над МФК «Ухта». Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:2). Забитыми голами отметились: Исмаил Гибадуллин, Сергей Сытин, Дмитрий Будин, Николай Канивец и Данил Кутузов.По итогам турнира, мини-футбольный клуб «Норильский никель» занял третье место в Кубке Урала. Обладатель трофея определится сегодня в матче «Газпром-Югра» - «Синара», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.