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27 августа 2018, 11:55



Енисейское речное пароходство приняло участие в антитеррористических учениях МВД.

Оперативный штаб под руководством начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, в который вошли сотрудники управления экономической, транспортной безопасности и режима АО «ЕРП», смоделировал сценарный план по освобождению захваченного судна в акватории реки Енисей с заложниками на борту. Особенностью данного этапа учений являлась проработка коммуникационных и административных цепочек взаимодействия правоохранителей с другими органами исполнительной власти, ФСБ, МЧС и подразделениями корпоративной безопасности ЕРП (владельца судна). По итогам активной фазы учений «заложники» были освобождены, преступная группировка, захватившая судно, нейтрализована. Особое внимание в ходе учений отводилось вопросам многостороннего информационного обмена, взаимодействия с сотрудниками предприятий и населением в случае чрезвычайных обстоятельств и экстренных ситуаций. А. Речицкий оценил результаты учений как удовлетворительные, отметив высокий уровень слаженности в действиях работников правоохранительных органов и сотрудников подразделений корпоративной безопасности, и поблагодарил Енисейское речное пароходство за помощь и содействие в проведение мероприятия. По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, практика участия подразделений компании в учениях, проводимых правоохранительными органами, обусловлена как масштабом бизнеса компании, так и ролью в обеспечении стабильной, безопасной обстановки на территориях присутствия ее предприятий. «На примере состоявшихся учений мы проработали вопросы практического реагирования на чрезвычайные ситуации. Это очень важно для всего региона с точки зрения повышения уровня антитеррористической защиты, особенно в контексте подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде - 2019 в Красноярске, где фан-парк «Бобровый Лог» (дочернее предприятие «Норникеля») выступает в качестве одного из ключевых объектов спортивных соревнований», - подчеркнул Гудов.

Просмотров:154 АО «ЕРП» - дочернее предприятие компании «Норникель» - приняло участие в командно-штабных учениях органов внутренних дел Красноярского края. 22 августа в районе Речного вокзала отрабатывались действия по освобождению «заложников» и нейтрализации условных преступников, захвативших, в соответствии с легендой, грузовое судно, сообщает пресс-служба пароходства.Оперативный штаб под руководством начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, в который вошли сотрудники управления экономической, транспортной безопасности и режима АО «ЕРП», смоделировал сценарный план по освобождению захваченного судна в акватории реки Енисей с заложниками на борту.Особенностью данного этапа учений являлась проработка коммуникационных и административных цепочек взаимодействия правоохранителей с другими органами исполнительной власти, ФСБ, МЧС и подразделениями корпоративной безопасности ЕРП (владельца судна).По итогам активной фазы учений «заложники» были освобождены, преступная группировка, захватившая судно, нейтрализована.Особое внимание в ходе учений отводилось вопросам многостороннего информационного обмена, взаимодействия с сотрудниками предприятий и населением в случае чрезвычайных обстоятельств и экстренных ситуаций.А. Речицкий оценил результаты учений как удовлетворительные, отметив высокий уровень слаженности в действиях работников правоохранительных органов и сотрудников подразделений корпоративной безопасности, и поблагодарил Енисейское речное пароходство за помощь и содействие в проведение мероприятия.По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, практика участия подразделений компании в учениях, проводимых правоохранительными органами, обусловлена как масштабом бизнеса компании, так и ролью в обеспечении стабильной, безопасной обстановки на территориях присутствия ее предприятий.