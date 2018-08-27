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27 августа 2018, 11:58



Разработка интерактивного бюджета для норильчан идет полным ходом.

К настоящему времени ЦФП в партнерстве с ИТ-компанией «Рустекс» разработал программную оболочку цифрового сервиса, а сотрудники городской администрации при консультационной поддержке ЦФП подготовили всю необходимую информацию для ее «начинки». После размещения информации в программной оболочке на сайте администрации Норильска появится ссылка на цифровой сервис «Интерактивный бюджет для граждан», пройдя по которой, граждане смогут ознакомиться с информацией о бюджете, высказать свои предложения по изменению параметров бюджета города, выйти с бюджетными инициативами на будущий год. Все предложения пользователей сервиса будут анализироваться и учитываться, обещают городские власти.

Просмотров:171 Норильск в этом году стал участником социально значимого проекта «Интерактивный бюджет для граждан». Проект реализуется Центром фискальной политики (ЦФП) на средства президентского гранта в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления 30 городов-участников.К настоящему времени ЦФП в партнерстве с ИТ-компанией «Рустекс» разработал программную оболочку цифрового сервиса, а сотрудники городской администрации при консультационной поддержке ЦФП подготовили всю необходимую информацию для ее «начинки». После размещения информации в программной оболочке на сайте администрации Норильска появится ссылка на цифровой сервис «Интерактивный бюджет для граждан», пройдя по которой, граждане смогут ознакомиться с информацией о бюджете, высказать свои предложения по изменению параметров бюджета города, выйти с бюджетными инициативами на будущий год.Все предложения пользователей сервиса будут анализироваться и учитываться, обещают городские власти.