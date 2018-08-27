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27 августа 2018, 12:02



В одном из районов Норильска из окна многоэтажки выпал маленький ребенок. Полицейские проводят проверку по данному факту.

Прибывшие полицейские установили, что восьмимесячный мальчик находился в квартире под присмотром своего восьмилетнего брата. Когда малыш начал капризничать, старший ребенок вынес его на балкон к открытому окну, но не удержал его и уронил вниз. Пострадавший ребенок был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, врачи оценивают его состояние как среднее. Данная семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. По данному факту сотрудниками полиции отдела МВД России по г. Норильску проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ. Рассматривается вопрос о наличии действиях родителей признаков состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, говорится в сообщении.

Просмотров:267 Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Норильску поступило сообщение о том, что в Талнахе несовершеннолетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. На место была направлена следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.Прибывшие полицейские установили, что восьмимесячный мальчик находился в квартире под присмотром своего восьмилетнего брата. Когда малыш начал капризничать, старший ребенок вынес его на балкон к открытому окну, но не удержал его и уронил вниз. Пострадавший ребенок был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, врачи оценивают его состояние как среднее.Данная семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. По данному факту сотрудниками полиции отдела МВД России по г. Норильску проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ. Рассматривается вопрос о наличии действиях родителей признаков состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, говорится в сообщении.