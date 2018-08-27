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27 августа 2018, 12:23



День шахтера норильчане отпраздновали, не нарушая общественный порядок.

В период проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено, сообщили сегодня в городском ОМВД.

Просмотров:181 Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднований Дня шахтера в Норильске обеспечивали 25 сотрудников органов внутренних дел. Помощь полицейским оказали также представители частных охранных организаций и семь представителей добровольной народной дружины.В период проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено, сообщили сегодня в городском ОМВД.