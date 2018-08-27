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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:59 Акцизы на бензин поднимут с января 2019 года. При этом цены на топливо расти не будут, обещают в правительстве России.
17:40 Россиянам будут выплачивать крупные суммы за помощь в раскрытии преступлений.
16:05 В Норильске определили обладателя Кубка города по футболу. Им стала команда «ДинРем», в финальном матче обыгравшая «Аланию» - 2:0.
15:59 Норильские полицейские пресекли незаконную продажу наркотиков через интернет-магазин.
15:57 Рестораны Норильска и Дудинки могут принять участие в «Большом Аргише».
15:33 За нарушение правил торговли норильского предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
15:02 На звоннице кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Норильска появятся новые колокола.
15:01 В Талнахе, в рамках празднования Дня шахтера, на территории 5-го микрорайона освятили икону святой Великомученицы Варвары, покровительницы горняков.
14:28 Проект Централизованной библиотечной системы Норильска - в финале отраслевого конкурса.
13:54 С сегодняшнего дня у жителей Норильска, выезжающих на юг края по четырехстороннему соглашению, расширятся возможности выбора жилья.
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