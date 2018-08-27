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27 августа 2018, 12:49



Льготникам и пенсионерам расскажут о том, как компенсировать расходы на капремонт общего имущества дома.



Просмотров:194 Встречу с гражданами по вопросу компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и условиях ее предоставления проведут специалисты управления социальной политики. Приглашаются граждане, имеющие льготный статус, а также пенсионеры. Встреча пройдет 12 сентября в актовом зале Центра социальной помощи семье и детям «Норильский» по адресу: ул. Мира, 2, 1-й этаж. Начало в 15.00.