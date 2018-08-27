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27 августа 2018, 13:54



С сегодняшнего дня у жителей Норильска, выезжающих на юг края по четырехстороннему соглашению, расширятся возможности выбора жилья.

Напомним, ограничения по «возрасту» жилья были приняты в конце 2017 года и вступили в силу с января 2018-го. Однако это существенно ухудшило условия подбора жилья участникам программы, а тем, кто собирался переехать в Назарово или Бородино, вообще закрывало возможность выбора, так как там нет домов моложе пяти лет. Учитывая обращения граждан, депутаты Норильского городского Совета совместно с администрацией города направили в Законодательное собрание Красноярского края письмо с просьбой исключения данной нормы. В текущем году сертификаты для переезда на юг Красноярского края получили 95 семей. 25 из них уже купили квартиры, в основном в Красноярске, остальным 70 семьям будет направлено уведомление об изменениях, внесенных в программу переселения, и у них появится больше возможностей в подборе жилья. Всего в этом году сертификаты получили 447 семей, еще 12 получат в ближайшее время. Все они должны реализовать свои сертификаты в срок не более семи месяцев с момента его получения. В основной массе это февраль 2019 года. Как отметил и. о. начальника управления жилищного фонда администрации города Норильска Денис Вальтер, начиная с 2015 года в программе переселения ежегодно участвуют около 550 семей. До этого срока в год переселялись 1120 семей. Сокращение, практически вдвое, произошло из-за прекращения финансирования программы со стороны Российской Федерации. На сегодняшний день деньги на переселение норильчан выделяет только край и «Норникель». Всего за время действия программы с 2011 года и с учетом нынешних переселенцев, уже имеющих сертификаты на руках, на материк смогли переехать около шести тысяч семей северян.

Просмотров:200 С сегодняшнего дня из программы переселения в рамках четырехстороннего соглашения исключена норма, согласно которой жители Норильска и Дудинки, переселяющиеся в другие регионы Красноярского края, могут приобретать жилье не старше пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.Напомним, ограничения по «возрасту» жилья были приняты в конце 2017 года и вступили в силу с января 2018-го.Однако это существенно ухудшило условия подбора жилья участникам программы, а тем, кто собирался переехать в Назарово или Бородино, вообще закрывало возможность выбора, так как там нет домов моложе пяти лет. Учитывая обращения граждан, депутаты Норильского городского Совета совместно с администрацией города направили в Законодательное собрание Красноярского края письмо с просьбой исключения данной нормы.В текущем году сертификаты для переезда на юг Красноярского края получили 95 семей. 25 из них уже купили квартиры, в основном в Красноярске, остальным 70 семьям будет направлено уведомление об изменениях, внесенных в программу переселения, и у них появится больше возможностей в подборе жилья.Всего в этом году сертификаты получили 447 семей, еще 12 получат в ближайшее время. Все они должны реализовать свои сертификаты в срок не более семи месяцев с момента его получения. В основной массе это февраль 2019 года.Как отметил и. о. начальника управления жилищного фонда администрации города Норильска Денис Вальтер, начиная с 2015 года в программе переселения ежегодно участвуют около 550 семей. До этого срока в год переселялись 1120 семей. Сокращение, практически вдвое, произошло из-за прекращения финансирования программы со стороны Российской Федерации. На сегодняшний день деньги на переселение норильчан выделяет только край и «Норникель».Всего за время действия программы с 2011 года и с учетом нынешних переселенцев, уже имеющих сертификаты на руках, на материк смогли переехать около шести тысяч семей северян.