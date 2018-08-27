Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 августа 2018, 14:28



Проект Централизованной библиотечной системы Норильска - в финале отраслевого конкурса.

Жираф Ноний – художественное воплощение героя стихотворения норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» о жизни теплолюбивого животного в северном городе. В честь него в Норильске был учрежден праздник «День полярного жирафа», который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Просмотров:159 Проект ЦБС - фестиваль «День полярного жирафа» - вошел в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2018» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» (совместно с Российской библиотечной ассоциацией). Победителей этого конкурса объявят 4 сентября в Москве.Жираф Ноний – художественное воплощение героя стихотворения норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» о жизни теплолюбивого животного в северном городе. В честь него в Норильске был учрежден праздник «День полярного жирафа», который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.