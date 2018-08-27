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27 августа 2018, 15:01



В Талнахе, в рамках празднования Дня шахтера, на территории 5-го микрорайона освятили икону святой Великомученицы Варвары, покровительницы горняков.

После окропления иконы святой водой архипастырь вознес молитву о всех трудящихся в земных недрах и об их семьях. Также была возглашена Вечная память всем трагически погибшим на рудниках. После богослужения владыка обратился к собравшимся со словами проповеди и поздравил всех с Днем шахтера. Средства на создание новой святыни рудной столицы были собраны по инициативе жителей Талнаха. Главными инициаторами народной благотворительной акции стали коллективы рудников, к которым присоединились шахтостроители, предприниматели и все желающие. Идею поддержал заместитель главы города Норильска по району Талнах Михаил Шевченко, заслуженный шахтер России и почетный горняк. Эскизы прошли утверждение на Градостроительном совете. Создание иконы святой Варвары – коллективный труд. Купол, венчающий киот, изготовлен в Челябинской области. Расположенный ниже колокол отлили на Московском колокольном заводе «Литекс», икону святой Великомученицы Варвары отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, сообщили в пресс-службе Норильской епархии.

Просмотров:132 Чин освящения провел Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский. На богослужении присутствовали: председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов; председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков; заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Владислав Щукин; заместитель главы города Норильска по району Талнах - начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко ; заместитель главы города Норильска по району Кайеркан - начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло; директора рудников «Маяк», «Комсомольский», «Октябырьский», «Таймырский», «Скалистый»; многочисленные жители и гости района Талнах.После окропления иконы святой водой архипастырь вознес молитву о всех трудящихся в земных недрах и об их семьях. Также была возглашена Вечная память всем трагически погибшим на рудниках.После богослужения владыка обратился к собравшимся со словами проповеди и поздравил всех с Днем шахтера.Средства на создание новой святыни рудной столицы были собраны по инициативе жителей Талнаха. Главными инициаторами народной благотворительной акции стали коллективы рудников, к которым присоединились шахтостроители, предприниматели и все желающие.Идею поддержал заместитель главы города Норильска по району Талнах Михаил Шевченко, заслуженный шахтер России и почетный горняк. Эскизы прошли утверждение на Градостроительном совете.Создание иконы святой Варвары – коллективный труд. Купол, венчающий киот, изготовлен в Челябинской области. Расположенный ниже колокол отлили на Московском колокольном заводе «Литекс», икону святой Великомученицы Варвары отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, сообщили в пресс-службе Норильской епархии.