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27 августа 2018, 15:02



На звоннице кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Норильска появятся новые колокола.

А после Божественной литургии епископ Агафангел совершил чин освящения 11 новых колоколов для кафедрального собора города Норильска, которые были изготовлены Московским колокольным заводом «Литекс».

Просмотров:172 26 августа Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. После чтения Евангелия епископ обратился к верующим со словами проповеди. Также на богослужении возносились сугубые молитвы о мире на Украине. По сугубой ектении в связи с празднованьем Днем шахтера, архипастырь вознес молитву о здравии и спасении всех в недрах земли трудящихся, сообщает пресс-служба Норильской епархии.А после Божественной литургии епископ Агафангел совершил чин освящения 11 новых колоколов для кафедрального собора города Норильска, которые были изготовлены Московским колокольным заводом «Литекс».