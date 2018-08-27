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27 августа 2018, 15:33



За нарушение правил торговли норильского предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В ходе проверки установлено, что в предприятии торговли допускалась реализация пищевой продукции в потребительской таре без маркировки: фарш из свинины св/м., ножки свиные св/м., филе лопатки говяжьей св/м., креветки св/м., корюшка св/м., тушки кальмара св/м., филе пангасиуса св/м. За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Пищевая продукция без маркировки в количестве семи партий общим весом 19,642 кг снята с реализации, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Просмотров:131 Внеплановую выездную проверку магазина «Продукты», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, 22 (район Кайеркан), провели специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.В ходе проверки установлено, что в предприятии торговли допускалась реализация пищевой продукции в потребительской таре без маркировки: фарш из свинины св/м., ножки свиные св/м., филе лопатки говяжьей св/м., креветки св/м., корюшка св/м., тушки кальмара св/м., филе пангасиуса св/м.За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.Пищевая продукция без маркировки в количестве семи партий общим весом 19,642 кг снята с реализации, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.