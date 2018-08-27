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27 августа 2018, 15:57



Рестораны Норильска и Дудинки могут принять участие в «Большом Аргише».

«Большой Аргиш» даст возможность рестораторам представить свою продукцию местным жителям и гостям Норильска, найти новых клиентов, завести деловые знакомства. Участие в «Большом Аргише» для предпринимателей бесплатное. Требуется разработать специальное меню (блюдо). Желательно продумать концепцию праздничного оформления зала, оригинальной униформы официантов и барменов и т.д. Дополнительная информация по телефону +7(3919) 45-68-01 (Сергей Ваганов, Оксана Бруяка), по e-mail: savaganov@arnorilsk.ru, oabruyaka@arnorilsk.ru.

Просмотров:127 В рамках подготовки к «Большому Аргишу» Агентство развития Норильска рассматривает возможность привлечения к сотрудничеству владельцев кафе и ресторанов Норильска и Дудинки, сообщает пресс-служба АРН.«Большой Аргиш» даст возможность рестораторам представить свою продукцию местным жителям и гостям Норильска, найти новых клиентов, завести деловые знакомства.Участие в «Большом Аргише» для предпринимателей бесплатное. Требуется разработать специальное меню (блюдо). Желательно продумать концепцию праздничного оформления зала, оригинальной униформы официантов и барменов и т.д.Дополнительная информация по телефону +7(3919) 45-68-01 (Сергей Ваганов, Оксана Бруяка), по e-mail: savaganov@arnorilsk.ru, oabruyaka@arnorilsk.ru.