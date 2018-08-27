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27 августа 2018, 15:59



Норильские полицейские пресекли незаконную продажу наркотиков через интернет-магазин.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статям 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Просмотров:127 В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнюю девушку и 24-летнего парня, у которых при себе было обнаружено 10 бумажных свертков с синтетическим наркотиком весом 0,438 г. Стражи порядка установили, что молодые люди занимались распространением наркотиков через интернет.В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статям 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.