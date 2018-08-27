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День Шахтёра

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 августа 2018, 16:05

В Норильске определили обладателя Кубка города по футболу. Им стала команда «ДинРем», в финальном матче обыгравшая «Аланию» - 2:0.


До старта нынешнего сезона мало кто мог предположить, что дебютанты лиги смогут так удачно выступить. Дело в том, что «ДинРем» - это объединенная дружина «Динамо» и «Ремонтника», при этом в последнее время обе команды успешно смотрелись в мини-футбольном розыгрыше, но никак не в большом футболе. Тем не менее, подобрав довольно сильных игроков, «ДинРем» смог дойти до финала Кубка Норильска, где в упорной борьбе одолел одного из лидеров норильского футбола – «Аланию».
Первый тайм игры завершился нулевой ничьей. «Алания» в свойственной для фаворита манере много и упорно атаковала, на что «ДинРем» демонстрировал слаженную игру в обороне. А когда атакующий порыв «аланцев» невозможно было прервать, на помощь «ДинРему» приходило положение вне игры – в одном из таких эпизодов судьи отменили взятие ворот. Развязка игры наступила во второй половине встречи, когда сперва Марат Агафендиев на 52-й, а затем и Александр Бойков на 58-й минутах вывели свою команду вперед. Несмотря на все усилия «Алании», счет до конца игры не изменился, что и позволило «ДинРему» стать обладателем почетного трофея в первый же свой сезон.
Остается добавить, что прошлогодний победитель Кубка Норильска - «Туран» - сейчас возглавляет чемпионат города, в котором также совсем скоро будут подведены итоги.

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