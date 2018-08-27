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27 августа 2018, 17:40



Россиянам будут выплачивать крупные суммы за помощь в раскрытии преступлений.

Суммы поощрений будут составлять от 50 тысяч до десяти миллионов рублей. Деньги информатор сможет получить как наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра. Объявление о назначении вознаграждения будет действовать с момента размещения его на официальном сайте МВД России и до его удаления с портала. Средства будут выделяться из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Возможна ситуация, при которой в выплате может быть отказано. Об этом информатора должны уведомить в письменном виде в течение семи дней. Ранее МВД выплачивало вознаграждение лишь за помощь в поимке особо опасных преступников, говорится в сообщении. К слову, с начала 2018 года более 200 жителей Красноярского края получили денежное поощрение за содействие полицейским в раскрытии и пресечении преступлений. Им выплатили около 675 тысяч рублей. «За отважные поступки граждан, их бдительность и внимательность, а также за значительную помощь дружинников в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности, помимо благодарности от полиции, в текущем году поощрено 225 жителей края денежной выплатой в размере до 3000 рублей», — сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Просмотров:90 Граждане РФ смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 27 августа, пишет «Российская газета».Суммы поощрений будут составлять от 50 тысяч до десяти миллионов рублей. Деньги информатор сможет получить как наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра.Объявление о назначении вознаграждения будет действовать с момента размещения его на официальном сайте МВД России и до его удаления с портала.Средства будут выделяться из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Возможна ситуация, при которой в выплате может быть отказано. Об этом информатора должны уведомить в письменном виде в течение семи дней.Ранее МВД выплачивало вознаграждение лишь за помощь в поимке особо опасных преступников, говорится в сообщении.К слову, с начала 2018 года более 200 жителей Красноярского края получили денежное поощрение за содействие полицейским в раскрытии и пресечении преступлений. Им выплатили около 675 тысяч рублей.«За отважные поступки граждан, их бдительность и внимательность, а также за значительную помощь дружинников в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности, помимо благодарности от полиции, в текущем году поощрено 225 жителей края денежной выплатой в размере до 3000 рублей», — сообщили в ГУ МВД Красноярского края.