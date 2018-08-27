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27 августа 2018, 17:59



Акцизы на бензин поднимут с января 2019 года. При этом цены на топливо расти не будут, обещают в правительстве России.

Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с первого июля 2018 года, пояснил Козак. Они вырастают до 8,258 и 11,892 рубля за тонну, пишет «Российская газета». Несмотря на рост акцизов, скачка цен на бензин не будет, обещают в правительстве. «Во всяком случае будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло. Миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо должен выполнить отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренный налоговым маневром в нефтяной отрасли», - сообщил вице-премьер Козак. Если таких мер окажется недостаточно, то у кабмина остается введение экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, отметил Козак. Он уточнил, что такой инструмент будет использоваться «на временной основе». «Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок», - сказал Козак.

Просмотров:94 Акцизы на дизельное топливо планируется повысить на 2,7 тысячи рублей, на бензин - на 3,7 тысячи за тонну, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с первого июля 2018 года, пояснил Козак. Они вырастают до 8,258 и 11,892 рубля за тонну, пишет «Российская газета».Несмотря на рост акцизов, скачка цен на бензин не будет, обещают в правительстве.«Во всяком случае будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло. Миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо должен выполнить отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренный налоговым маневром в нефтяной отрасли», - сообщил вице-премьер Козак. Если таких мер окажется недостаточно, то у кабмина остается введение экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, отметил Козак. Он уточнил, что такой инструмент будет использоваться «на временной основе».