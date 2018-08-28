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28 августа 2018, 09:47

В Норильске стартует конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. На воплощение своих идей СОНКО могут получить до 200 тысяч рублей.


Общий денежный фонд конкурса составляет 1 млн рублей, а это значит, что победителей, которые получат финансовую поддержку своих проектов, будет не менее пяти. Напомним, что данные средства – это краевая субсидия, которую Норильск получил в этом году, став победителем конкурса муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
К участию в конкурсе допускаются СОНКО, зарегистрированные в управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, стоящие на учете в налоговом органе и имеющие расчетный счет организации, открытый в кредитной организации РФ. Прием заявок стартует уже завтра, 29 августа, и продлится до 18 сентября. Далее они будут проверены и переданы на рассмотрение экспертного совета. Итоги конкурса станут известны 3 октября.
Конкурс проектов проводится по нескольким направлениям:
- пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых;
- внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью, профориентационная работа духовно-нравственного и патриотического воспитания, в том числе с детьми из неблагополучных и многодетных семей;
- развитие волонтерского движения и социальной поддержки наименее защищенных слоев населения: граждан пожилого возраста и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- проведение мероприятий по профилактике социально опасных форм поведения граждан, адаптации людей, находящихся в различных формах химических зависимостей, оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- внедрение новых культурных проектов для детей и взрослых, организацию детского, подросткового и молодежного досуга (мастерские, студии, уличный театр и другие), развитие современных направлений в творчестве;
- охрана окружающей среды и защита животных, профилактика жестокого обращения с животными, деятельность в области защиты животных, повышение экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистку рек, озер и их берегов.
Проекты должны быть реализованы с 30 октября по 14 декабря этого года, а проекты организаций, являющихся социально ориентированными некоммерческими организациями-исполнителями общественно полезных услуг – по 14 декабря 2020 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Актуально». Проконсультироваться можно в управлении административной практики по ул. Советской, 9, кабинет № 3.24 или по телефону 43-70-23.

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