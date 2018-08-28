Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2018, 10:37



Для предпринимателей Норильска проведут бесплатные занятия по управлению финансами малого предприятия.

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые смогут научиться самостоятельному планированию и ведению бизнеса, а также повысит квалификацию. В программе курса: влияние бизнес-процессов на финансы предприятия, управленческий балансовый отчет, ценообразование, управление дебиторской задолженностью, эффективность работы персонала и другое – всего 10 тем. Занятия бесплатные. После окончания курса слушатели получат удостоверение установленного образца либо сертификат. Подтвердить свое участие в обучающем курсе можно по телефону 43-71-90 (доб. 2224, 2213) или по электронной почте: MedvedukEE@norilsk-city.ru.

Просмотров:187 Обучающий курс пройдет с 17 по 19 сентября в лекционном зале библиотеки на Ленинском, 20а. Лекторы – представители акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (г. Красноярск).К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые смогут научиться самостоятельному планированию и ведению бизнеса, а также повысит квалификацию.В программе курса: влияние бизнес-процессов на финансы предприятия, управленческий балансовый отчет, ценообразование, управление дебиторской задолженностью, эффективность работы персонала и другое – всего 10 тем.Занятия бесплатные. После окончания курса слушатели получат удостоверение установленного образца либо сертификат.Подтвердить свое участие в обучающем курсе можно по телефону 43-71-90 (доб. 2224, 2213) или по электронной почте: MedvedukEE@norilsk-city.ru.