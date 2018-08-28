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28 августа 2018, 11:20



В Норильске бывшая сотрудница банка предстанет перед судом за присвоение трех миллионов рублей.

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Просмотров:232 С мая 2015 года по сентябрь 2016-го 30-летняя работница банка, используя свое служебное положение и свободный доступ к программам организации, похищала денежные средства, находящихся на счетах клиентов, оформляя фиктивные расходные операции. Всего было доказано 5 подобных эпизодов. Сумма причинённого ущерба составила более 3,35 миллиона рублей.В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.