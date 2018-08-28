Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2018, 11:36



Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2018». Регистрация заявок на участие в региональном этапе конкурса уже началась.

Для участия в конкурсе необходимо до 23 сентября зарегистроваться на сайте АИС «Молодежь России», направить по форме конкурсную заявку на электронный адрес: 124molpred@gmail.ru или в бумажном формате по адресу: КГАУ «Краевой Дворец молодежи», г. Красноярск, улица Академика Павлова, 21, каб. 2-17. Дополнительная информация по телефону (391) 260-66-54 - Яковлева Александра Николаевна, руководитель краевого спецпроекта, или e-mail: 124molpred@gmail.ru.

Просмотров:154 Принять участие в конкурсе могут молодые люди до 30 лет (включительно), являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями или соучредителями юридического лица, желающие рассказать о своих победах в бизнесе. Подать заявку можно на одну из номинаций: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».Для участия в конкурсе необходимо до 23 сентября зарегистроваться на сайте АИС «Молодежь России», направить по форме конкурсную заявку на электронный адрес: 124molpred@gmail.ru или в бумажном формате по адресу: КГАУ «Краевой Дворец молодежи», г. Красноярск, улица Академика Павлова, 21, каб. 2-17.Дополнительная информация по телефону (391) 260-66-54 - Яковлева Александра Николаевна, руководитель краевого спецпроекта, или e-mail: 124molpred@gmail.ru.