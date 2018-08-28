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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:36 В Норильск горячая вода вернулась во все дома
17:55 В Норильске благодаря вмешательству прокуратуры, обеспечено погашение задолженности в сфере ЖКХ на сумму более 8,5 млн. рублей
17:31 Житель Норильска перевел мошеннику 28 тысяч рублей при покупке двигателя в интернете
16:38 Норильская молодежь продолжила озеленение двора на Ленинском, 37.
16:38 Музей Норильска отметит 1 сентября днем открытых дверей.
14:26 Горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях продолжает работать в министерстве образования Красноярского края.
13:29 Футбольный клуб «Енисей» одержал первую победу в Премьер-лиге.
13:22 В норильском киновидеоклубном объединении «Экран» состоялось торжественное закрытие "Летней школы анимации - 2018".
13:12 В Норильске «Родина» отпраздновала День российского кино.
11:36 Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2018». Регистрация заявок на участие в региональном этапе конкурса уже началась.
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