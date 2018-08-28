Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2018, 13:12



В Норильске «Родина» отпраздновала День российского кино.

В Весеннем и Осеннем фойе для норильчан развернулась настоящая экологическая «КиноЛужайка». Команды «ЭКОрка» и «Атмосфера» - участники экологического марафона «Норникеля» «ПонесЛось» - совместно с кинокомплексом «Родина» подготовили интерактивную программу по мотивам советских фильмов. Также работали мастер-классы по вторичной переработке различных материалов (пленки, металлических банок от пленки, рекламных флайеров): «Иван Васильевич меняет профессию» - мини-мастерская по пошиву дизайнерских вещей из старых джинсов с киноатрибутикой; «Приключения желтого чемоданчика» - создание экокиноконфет; «Хозяйка медной горы» - изготовление подставок под горячее; «Шкатулка с секретом» - декорирование банок для хранения кинопленки; «Когда деревья были большими» - создание экологических травянчиков. На протяжении всего мероприятия гости создавали лося из вторсырья по мотивам мультфильма 1986 года «Добро пожаловать!» киностудии «Союзмультфильм». Для малышей работал художник с аквагримом – создавал праздничное настроение! В центральном кассовом фойе разместилась сказочная фотозона «Там, на неведомых дорожках …». С гостями работала фотограф Олеся Химич. Для того чтобы ощутить себя в настоящей сказке, можно было присесть на пенек и даже зайти в избушку Бабы-яги. Все фотографии можно будет скачать на официальных страницах кинотеатра «Родина» в мероприятии «КиноЛужайка» в социальных сетях: Facebook https://www.facebook.com/events/394171367778335, VK https://vk.com/event170123170. В детской развлекательной комнате для ребят проходил кукольный спектакль с необычным сценарием, в котором они самостоятельно выбирали любой поворот событий. По окончании спектакля на специально установленный в детской комнате экран транслировались мультфильмы «Джинглики» в формате нон-стоп.

Просмотров:195 В рамках всероссийской акции «Ночь кино» норильчанам представилась возможность бесплатно посмотреть фильмы-лидеры всероссийского интернет-голосования, инициированного Фондом кино совместно с Министерством культуры РФ. В Весеннем кинозале состоялся показ сказочного фильма «Последний богатырь», а в видеозале в течение всего дня демонстрировались фильмы «Танки» и «Рубеж».В Весеннем и Осеннем фойе для норильчан развернулась настоящая экологическая «КиноЛужайка».Команды «ЭКОрка» и «Атмосфера» - участники экологического марафона «Норникеля» «ПонесЛось» - совместно с кинокомплексом «Родина» подготовили интерактивную программу по мотивам советских фильмов.Также работали мастер-классы по вторичной переработке различных материалов (пленки, металлических банок от пленки, рекламных флайеров):«Иван Васильевич меняет профессию» - мини-мастерская по пошиву дизайнерских вещей из старых джинсов с киноатрибутикой;«Приключения желтого чемоданчика» - создание экокиноконфет;«Хозяйка медной горы» - изготовление подставок под горячее;«Шкатулка с секретом» - декорирование банок для хранения кинопленки;«Когда деревья были большими» - создание экологических травянчиков.На протяжении всего мероприятия гости создавали лося из вторсырья по мотивам мультфильма 1986 года «Добро пожаловать!» киностудии «Союзмультфильм».Для малышей работал художник с аквагримом – создавал праздничное настроение!В центральном кассовом фойе разместилась сказочная фотозона «Там, на неведомых дорожках …». С гостями работала фотограф Олеся Химич. Для того чтобы ощутить себя в настоящей сказке, можно было присесть на пенек и даже зайти в избушку Бабы-яги. Все фотографии можно будет скачать на официальных страницах кинотеатра «Родина» в мероприятии «КиноЛужайка» в социальных сетях: Facebook https://www.facebook.com/events/394171367778335, VK https://vk.com/event170123170.В детской развлекательной комнате для ребят проходил кукольный спектакль с необычным сценарием, в котором они самостоятельно выбирали любой поворот событий. По окончании спектакля на специально установленный в детской комнате экран транслировались мультфильмы «Джинглики» в формате нон-стоп.