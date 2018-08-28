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28 августа 2018, 13:22



В норильском киновидеоклубном объединении «Экран» состоялось торжественное закрытие "Летней школы анимации - 2018".

Проект "Летняя школа анимации - 2018" реализован МБУ «Кинокомплекс «Родина» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Этим летом дети научились создавать пластилиновые и рисованные мультфильмы. Инновацией "Летней школы анимации - 2018" стало обучение ребят работе в компьютерной программе Adobe After Effects, при помощи которой нарисованные персонажи ожили на экране. С ребятами работали преподаватели киноидеоклубного объединения «Экран» Светлана Кудряшова и Алексей Юров. Кинокомплекс «Родина» выражает благодарность за плодотворное сотрудничество в создании мультфильма «В серебряных чертогах вьюги»: композитору Роману Кравченко, автору стихотворения Сергею Зареченскому и режиссеру мультипликации Алексею Шалимову.

Просмотров:123 Выпускникам школы вручили дипломы. А родители смогли первыми увидеть результат стараний своих детей: мультфильм «В серебряных чертогах вьюги», приуроченный к юбилею города Норильска, короткометражные пластилиновые мультзарисовки на свободную тему и мультфильм, выполненный в технике покадровой съемки пластилиновых фигурок - о символе города. Мультфильмы размещены и доступны для просмотра всем на официальных страницах кинотеатра «Родина» в социальных сетях и сайте кинокомплекса «Родина»: кино-родина.рф.Проект "Летняя школа анимации - 2018" реализован МБУ «Кинокомплекс «Родина» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Этим летом дети научились создавать пластилиновые и рисованные мультфильмы. Инновацией "Летней школы анимации - 2018" стало обучение ребят работе в компьютерной программе Adobe After Effects, при помощи которой нарисованные персонажи ожили на экране.С ребятами работали преподаватели киноидеоклубного объединения «Экран» Светлана Кудряшова и Алексей Юров. Кинокомплекс «Родина» выражает благодарность за плодотворное сотрудничество в создании мультфильма «В серебряных чертогах вьюги»: композитору Роману Кравченко, автору стихотворения Сергею Зареченскому и режиссеру мультипликации Алексею Шалимову.