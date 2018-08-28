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28 августа 2018, 13:29



Футбольный клуб «Енисей» одержал первую победу в Премьер-лиге.

Таким образом, по итогам пяти туров РПЛ «Енисей» занимает 12-е место с четырьмя очками в активе. Ранее подопечные Дмитрия Аленичева сыграли вничью с ЦСКА – 1:1. Следующую игру «Енисей» проведет 2 сентября против тульского «Арсенала». Напомним, что красноярцы впервые в своей истории вышли в высший дивизион системы футбольных лиг, когда по итогам прошлого сезона в первенстве ФНЛ заняли третье место, а в стыковых играх добились права участия в Премьер-лиге. Фото с официального сайта ФК «Енисей».

Просмотров:134 Историческое для футбола Красноярья событие произошло вчера, 27 августа, в рамках пятого тура чемпионата. «Енисей» обыграл самарские «Крылья Советов» - 1:0. Единственный гол на свой счет записал Михаил Костюков на 44-й минуте матча. При этом красноярцы только номинально являлись хозяевами площадки – поскольку стадион в Красноярске находится на реконструкции, домашние игры «Енисей» вынужден проводить в Тюмени.Таким образом, по итогам пяти туров РПЛ «Енисей» занимает 12-е место с четырьмя очками в активе. Ранее подопечные Дмитрия Аленичева сыграли вничью с ЦСКА – 1:1.Следующую игру «Енисей» проведет 2 сентября против тульского «Арсенала».Напомним, что красноярцы впервые в своей истории вышли в высший дивизион системы футбольных лиг, когда по итогам прошлого сезона в первенстве ФНЛ заняли третье место, а в стыковых играх добились права участия в Премьер-лиге.Фото с официального сайта ФК «Енисей».