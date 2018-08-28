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28 августа 2018, 14:26



Горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях продолжает работать в министерстве образования Красноярского края.

В министерстве образования Красноярского края продолжает работать горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях. Родители смогут получить необходимые консультации и информационную помощь, если в школе, детском саду или техникуме с них требуют деньги, по следующим телефонам: - в кадетских корпусах и Мариинских гимназиях: +7 (391) 221-00-79; - в краевых учреждениях: +7 (391) 221-81-58; - в школах: +7 (391) 221-03-12; - в детских садах: +7 (391) 268-12-38. Отметим, родители школьников не обязаны финансировать деятельность по содержанию зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, а любая инициативная группа граждан вправе принять решение о сборе денежных средств только в отношении себя самих, а не родителей всех детей, посещающих школу или детский сад, говорится в сообщении. Незаконными могут быть признаны сборы за учебники, спортивный инвентарь, единую школьную форму (ребенок имеет право посещать школу и в обычной одежде), хозяйственные нужды школы, ремонт (класса, учительской, школы), мебель, посуду в столовой, компьютеры, подарки учителям, классному руководителю (это должно быть делом добровольным).

Просмотров:211 Все школы в Красноярском крае получили положительные заключения от надзорных органов и готовы принять учеников. По предварительным данным, 1 сентября за парты сядут около 350 тысяч школьников, это более чем на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Более 38 тысяч из них - первоклассники. Во вторую смену будут обучаться почти 48 тысяч ребят, преимущественно в городе Красноярске, сообщает НИА-Красноярск.В министерстве образования Красноярского края продолжает работать горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях. Родители смогут получить необходимые консультации и информационную помощь, если в школе, детском саду или техникуме с них требуют деньги, по следующим телефонам:- в кадетских корпусах и Мариинских гимназиях: +7 (391) 221-00-79;- в краевых учреждениях: +7 (391) 221-81-58;- в школах: +7 (391) 221-03-12;- в детских садах: +7 (391) 268-12-38.Отметим, родители школьников не обязаны финансировать деятельность по содержанию зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, а любая инициативная группа граждан вправе принять решение о сборе денежных средств только в отношении себя самих, а не родителей всех детей, посещающих школу или детский сад, говорится в сообщении.Незаконными могут быть признаны сборы за учебники, спортивный инвентарь, единую школьную форму (ребенок имеет право посещать школу и в обычной одежде), хозяйственные нужды школы, ремонт (класса, учительской, школы), мебель, посуду в столовой, компьютеры, подарки учителям, классному руководителю (это должно быть делом добровольным).