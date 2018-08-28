Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2018, 16:38



Музей Норильска отметит 1 сентября днем открытых дверей.

Свои двери для посетителей с 11 до 19 часов откроет художественная галерея. Для организованных школьных групп ее сотрудники проведут экскурсии по уникальной для нашего города экспозиции «Праздники по-русски» из фондов Государственного Русского музея, крупнейшего в мире музея русского искусства (г. Санкт-Петербург). Тему праздника в русском реалистическом изобразительном искусстве раскрывают 34 подлинных произведения 27 авторов: Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Константина Юона, Ивана Пелевина, Кириака Костанди, Александра Морозова и других. Специально для норильских школьников, педагогов, отпускников и всех, кто не успел посетить выставку и воочию увидеть шедевры, музей продлил работу экспозиции до 22 сентября. Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону 43-35-68. «Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем Норильск считать» - новый интерактивный математический выставочный проект Музея Норильска откроется 1 сентября. Музей продолжает цикл научно-популярных выставок «Гид по наукам» для самых любознательных. Посетители вместе с научными сотрудниками отправятся в бесконечно привлекательный и загадочный мир арифметики и производных наук, где их ждут новые знания о родном городе, которые можно добыть путем решения арифметических задач. Выставка приурочена к юбилею машиносчетной станции Норильского комбината: в 1953 году в Норильске впервые был механизирован бухучет перевозки грузов. Выставка наглядно расскажет о роли математики в жизни города и каждого его жителя. В основе экспозиции - коллекция счетных машин 1950-70-х годов, служивших в разные годы на производстве. Она была передана Музею Норильска бывшим работником машиносчетной станции. 1 сентября экскурсии-занятия для организованных школьных групп пройдут с 11 до 19 часов по предварительной записи по телефону 46-13-27. Для индивидуальных посетителей занятие состоится в 15 часов также по предварительной записи. Летние каникулы закончились, а веселое детство для норильских школьников продолжается. 1 сентября в Талнахском филиале музея состоится открытие выставки «Веселое детство «Веселых картинок» из архива редакции легендарного журнала «Веселые картинки». В ее основе советская графика, иллюстрации, в свое время знакомые каждому советскому школьнику. Веселые человечки и другие сказочные герои, которых так ждали мальчишки и девчонки со свежим выпуском журнала, поселятся в Талнахском филиале музея. Журнал с историей в шесть десятилетий сейчас выходит ежемесячно тиражом более 20 тысяч экземпляров и распространяется во всех регионах России. Вместе с иллюстрациями в Талнах приедут и сами «Веселые картинки», несколько экземпляров журнала будут в свободном доступе для посетителей. Экскурсии в мир «Веселых картинок» 1 сентября с 11 до 19 часов и в другие дни проведут по предварительной записи по телефону 44-27-81.

Просмотров:127 1 сентября Музей Норильска приглашает школьников на день открытых дверей: в этот день вход во все норильские музеи для детей до 18 лет будет бесплатным. На трех музейных площадках, в Музее Норильска, в художественной галерее и в Талнахском филиале музея посетителей ожидают праздничные, познавательные и интерактивные программы, открытия новых тематических выставок, экскурсии, развивающие игры и другие форматы.Свои двери для посетителей с 11 до 19 часов откроет художественная галерея. Для организованных школьных групп ее сотрудники проведут экскурсии по уникальной для нашего города экспозиции «Праздники по-русски» из фондов Государственного Русского музея, крупнейшего в мире музея русского искусства (г. Санкт-Петербург). Тему праздника в русском реалистическом изобразительном искусстве раскрывают 34 подлинных произведения 27 авторов: Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Константина Юона, Ивана Пелевина, Кириака Костанди, Александра Морозова и других. Специально для норильских школьников, педагогов, отпускников и всех, кто не успел посетить выставку и воочию увидеть шедевры, музей продлил работу экспозиции до 22 сентября. Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону 43-35-68.«Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем Норильск считать» - новый интерактивный математический выставочный проект Музея Норильска откроется 1 сентября. Музей продолжает цикл научно-популярных выставок «Гид по наукам» для самых любознательных. Посетители вместе с научными сотрудниками отправятся в бесконечно привлекательный и загадочный мир арифметики и производных наук, где их ждут новые знания о родном городе, которые можно добыть путем решения арифметических задач. Выставка приурочена к юбилею машиносчетной станции Норильского комбината: в 1953 году в Норильске впервые был механизирован бухучет перевозки грузов. Выставка наглядно расскажет о роли математики в жизни города и каждого его жителя. В основе экспозиции - коллекция счетных машин 1950-70-х годов, служивших в разные годы на производстве. Она была передана Музею Норильска бывшим работником машиносчетной станции. 1 сентября экскурсии-занятия для организованных школьных групп пройдут с 11 до 19 часов по предварительной записи по телефону 46-13-27. Для индивидуальных посетителей занятие состоится в 15 часов также по предварительной записи.Летние каникулы закончились, а веселое детство для норильских школьников продолжается. 1 сентября в Талнахском филиале музея состоится открытие выставки «Веселое детство «Веселых картинок» из архива редакции легендарного журнала «Веселые картинки». В ее основе советская графика, иллюстрации, в свое время знакомые каждому советскому школьнику. Веселые человечки и другие сказочные герои, которых так ждали мальчишки и девчонки со свежим выпуском журнала, поселятся в Талнахском филиале музея. Журнал с историей в шесть десятилетий сейчас выходит ежемесячно тиражом более 20 тысяч экземпляров и распространяется во всех регионах России. Вместе с иллюстрациями в Талнах приедут и сами «Веселые картинки», несколько экземпляров журнала будут в свободном доступе для посетителей. Экскурсии в мир «Веселых картинок» 1 сентября с 11 до 19 часов и в другие дни проведут по предварительной записи по телефону 44-27-81.