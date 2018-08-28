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28 августа 2018, 16:38



Норильская молодежь продолжила озеленение двора на Ленинском, 37.

Напомним, этим летом молодые активисты города обратились в администрацию Норильска с инициативой облагородить ростверк площадью около 70 кв. м по адресу: Ленинский пр., 37. Управление городского хозяйства завезло сюда грунт, молодые люди распределили его по всей площади, разровняли и засеяли газонной травой. Затем посадили здесь цветы. Теперь, когда наступило благоприятное для пересадки деревьев время, клумбы украсили ёлочки. Парни, которые занимались высадкой, верят, что саженцы приживутся, а когда в следующем году здесь появятся лавочки и урны, этот мини-сквер станет уютным местечком для тихого отдыха горожан.

Просмотров:115 В этот раз на трех клумбах в центре двора высадили 12 молоденьких елочек.Напомним, этим летом молодые активисты города обратились в администрацию Норильска с инициативой облагородить ростверк площадью около 70 кв. м по адресу: Ленинский пр., 37. Управление городского хозяйства завезло сюда грунт, молодые люди распределили его по всей площади, разровняли и засеяли газонной травой. Затем посадили здесь цветы. Теперь, когда наступило благоприятное для пересадки деревьев время, клумбы украсили ёлочки.Парни, которые занимались высадкой, верят, что саженцы приживутся, а когда в следующем году здесь появятся лавочки и урны, этот мини-сквер станет уютным местечком для тихого отдыха горожан.