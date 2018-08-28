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28 августа 2018, 17:31

Житель Норильска перевел мошеннику 28 тысяч рублей при покупке двигателя в интернете


В мае текущего года, в дежурную часть полиции обратился 27-летний местный житель и сообщил, что неизвестный путем обмана похитил у него 28 тысяч рублей.
Полицейские установили, что потерпевший нашел на сайте объявление о продаже двигателя и созвонился с продавцом. Злоумышленник предоставил потерпевшему фото двигателя, попросил внести предоплату в сумме 14 тысяч рублей. Далее мошенник попросил перевести еще часть денег для более быстрой доставки. Потерпевший перевел через электронный кошелек еще часть суммы, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Таким образом мошеннику удалось похитить 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество».
Отметим, что, предупреждая горожан о мошенниках, сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску уже не раз сообщали о подобных случаях. В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.

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    Список новостей

 28 августа 2018 
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17:31   Житель Норильска перевел мошеннику 28 тысяч рублей при покупке двигателя в интернете 16:38   Норильская молодежь продолжила озеленение двора на Ленинском, 37.
16:38   Музей Норильска отметит 1 сентября днем открытых дверей. 14:26   Горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях продолжает работать в министерстве образования Красноярского края.
13:29   Футбольный клуб «Енисей» одержал первую победу в Премьер-лиге. 13:22   В норильском киновидеоклубном объединении «Экран» состоялось торжественное закрытие "Летней школы анимации - 2018".
13:12   В Норильске «Родина» отпраздновала День российского кино. 11:36   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2018». Регистрация заявок на участие в региональном этапе конкурса уже началась.
11:20   В Норильске бывшая сотрудница банка предстанет перед судом за присвоение трех миллионов рублей. 10:37   Для предпринимателей Норильска проведут бесплатные занятия по управлению финансами малого предприятия.
09:47   В Норильске стартует конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. На воплощение своих идей СОНКО могут получить до 200 тысяч рублей.

 27 августа 2018 
17:59   Акцизы на бензин поднимут с января 2019 года. При этом цены на топливо расти не будут, обещают в правительстве России. 17:40   Россиянам будут выплачивать крупные суммы за помощь в раскрытии преступлений.
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15:57   Рестораны Норильска и Дудинки могут принять участие в «Большом Аргише». 15:33   За нарушение правил торговли норильского предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
15:02   На звоннице кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Норильска появятся новые колокола. 15:01   В Талнахе, в рамках празднования Дня шахтера, на территории 5-го микрорайона освятили икону святой Великомученицы Варвары, покровительницы горняков.
14:28   Проект Централизованной библиотечной системы Норильска - в финале отраслевого конкурса. 13:54   С сегодняшнего дня у жителей Норильска, выезжающих на юг края по четырехстороннему соглашению, расширятся возможности выбора жилья.
12:49   Льготникам и пенсионерам расскажут о том, как компенсировать расходы на капремонт общего имущества дома. 12:23   День шахтера норильчане отпраздновали, не нарушая общественный порядок.
12:02   В одном из районов Норильска из окна многоэтажки выпал маленький ребенок. Полицейские проводят проверку по данному факту. 11:58   Разработка интерактивного бюджета для норильчан идет полным ходом.
11:55   Енисейское речное пароходство приняло участие в антитеррористических учениях МВД. 11:47   «Норникель» - бронзовый призер Кубка Урала.
09:10   Дудинские водопады могут стать новым популярным туристическим маршрутом Таймырского полуострова.

 24 августа 2018 
17:29   Сегодня во дворце культуры компании прошла торжественная церемония награждения горняков, приуроченная к Дню шахтера 17:06   Около 300 человек посетили сегодня ярмарку вакансий в Норильске
16:28   Разговор с молодежью. Главная оценка – молодежь Норильска самая активная не только в крае, но и в стране 16:23   Участников «Арктического субботника» отметили благодарственными письмами
16:21   На Таймыре началось досрочное голосование по выборам регионального и местного уровней 16:08   В Норильске водитель, повторно севший за руль пьяным, понесет уголовную ответственность
14:51   На объектах улично-дорожной сети Большого Норильска заканчиваются ремонтные работы. 14:44   МФК «Норильский никель» одержал первую победу на Кубке Урала.
13:39   Глава региона: образование не должно зависеть от количества имеющихся денег. 13:38   К сведению водителей. В эти выходные движение на некоторых улицах Норильска временно ограничат из-за праздничных мероприятий.
13:09   Резиновая квартира. За фиктивную прописку иностранцев норильчанину грозит тюрьма. 13:05   Международная команда второго тура проекта Follow Up Siberia! прибыла сегодня в столицу Красноярского края.
10:36   На всякий пожарный. В Норильске прошли пожарно-тактические учения в исправительной колонии. 10:07   Сегодня в норильском Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий.
09:44   Работа есть. Краевая служба занятости помогает аэропорту Норильска и компании «ЗСК».

 23 августа 2018 
18:39   Сегодня в Талнахе общественная комиссия приняла первые две кровли, замененные по программе капремонта. 15:19   На цементном заводе Заполярного филиала «Норникеля» меняют электрофильтр вращающейся печи.
14:51   Задержание в Норильске вербовщиков ИГИЛ прокомментировал сенатор Андрей Клишас. 14:01   Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей.
13:56   Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагополучной ситуации по кори в Европе.




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