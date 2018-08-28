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28 августа 2018, 17:31



Житель Норильска перевел мошеннику 28 тысяч рублей при покупке двигателя в интернете

Полицейские установили, что потерпевший нашел на сайте объявление о продаже двигателя и созвонился с продавцом. Злоумышленник предоставил потерпевшему фото двигателя, попросил внести предоплату в сумме 14 тысяч рублей. Далее мошенник попросил перевести еще часть денег для более быстрой доставки. Потерпевший перевел через электронный кошелек еще часть суммы, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Таким образом мошеннику удалось похитить 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество». Отметим, что, предупреждая горожан о мошенниках, сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску уже не раз сообщали о подобных случаях. В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.

Просмотров:76 В мае текущего года, в дежурную часть полиции обратился 27-летний местный житель и сообщил, что неизвестный путем обмана похитил у него 28 тысяч рублей.Полицейские установили, что потерпевший нашел на сайте объявление о продаже двигателя и созвонился с продавцом. Злоумышленник предоставил потерпевшему фото двигателя, попросил внести предоплату в сумме 14 тысяч рублей. Далее мошенник попросил перевести еще часть денег для более быстрой доставки. Потерпевший перевел через электронный кошелек еще часть суммы, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Таким образом мошеннику удалось похитить 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество».Отметим, что, предупреждая горожан о мошенниках, сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску уже не раз сообщали о подобных случаях. В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в сети Интернет и воздержаться от сомнительных предложений.