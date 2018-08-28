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28 августа 2018, 17:55



В Норильске благодаря вмешательству прокуратуры, обеспечено погашение задолженности в сфере ЖКХ на сумму более 8,5 млн. рублей

В ходе проверки установлено, что вследствие невыполнения условий договоров энергоснабжения у МУ «Управление ЖКХ Администрации г. Норильска» образовалась задолженность за потребленные коммунальные услуги. Аналогичные нарушения выявлены еще в 29 бюджетных организациях города. По результатам проверки руководителям вышеуказанных учреждений, исполняющим обязанности прокурора города внесено 30 представлений об устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих. По результатам рассмотрения актов реагирования, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лица. При этом погашена задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на общую сумму 8 млн. 700 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре города.

Просмотров:60 Прокуратура Норильска провела проверку исполнения бюджетными организациями законодательства в жилищно-коммунальной сфере.В ходе проверки установлено, что вследствие невыполнения условий договоров энергоснабжения у МУ «Управление ЖКХ Администрации г. Норильска» образовалась задолженность за потребленные коммунальные услуги. Аналогичные нарушения выявлены еще в 29 бюджетных организациях города.По результатам проверки руководителям вышеуказанных учреждений, исполняющим обязанности прокурора города внесено 30 представлений об устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих.По результатам рассмотрения актов реагирования, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лица. При этом погашена задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на общую сумму 8 млн. 700 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре города.