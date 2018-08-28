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28 августа 2018, 18:36



В Норильск горячая вода вернулась во все дома

Однако в отдельные дома в Центральном районе горячую воду начали подавать еще в воскресенье, 26 августа. Сегодня этап промывки сетей ТВС в районе завершен полностью и горячая вода есть во всех домах. Как сообщил «Норильским новостям» главный энергетик города Анатолий Береговских, досрочная подача воды стала возможной благодаря профилактическим работам на системе ТВС, проведенным летом текущего года, - в итоге промывка прошла гораздо быстрее. Это был своего рода эксперимент, подчеркнул Береговских, и он дал положительный результат. Что касается других районов, то в отдельных домах Талнаха горячую воду будут пробовать подавать уже сегодня вечером и в течение ближайшего времени она появится во всем районе. А вот в Кайеркане досрочной подачи горячей воды ждать не приходится. Промывка сетей в этом районе идет по плану.

Просмотров:388 Напомним, для промывки системы ТВС горячую воду в Норильске и Талнахе отключили 24 августа, в Кайеркане - 21 числа. По плану горячее водоснабжение полностью должно быть восстановлено к 30 августа.Однако в отдельные дома в Центральном районе горячую воду начали подавать еще в воскресенье, 26 августа. Сегодня этап промывки сетей ТВС в районе завершен полностью и горячая вода есть во всех домах. Как сообщил «Норильским новостям» главный энергетик города Анатолий Береговских, досрочная подача воды стала возможной благодаря профилактическим работам на системе ТВС, проведенным летом текущего года, - в итоге промывка прошла гораздо быстрее. Это был своего рода эксперимент, подчеркнул Береговских, и он дал положительный результат.Что касается других районов, то в отдельных домах Талнаха горячую воду будут пробовать подавать уже сегодня вечером и в течение ближайшего времени она появится во всем районе. А вот в Кайеркане досрочной подачи горячей воды ждать не приходится. Промывка сетей в этом районе идет по плану.