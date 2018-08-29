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29 августа 2018, 09:38



Норильский фестиваль северной ягоды отмечен на всероссийском конкурсе в области событийного туризма.

Специалисты норильского управления по делам культуры и искусства представили на конкурсе проект «Фестиваль северной ягоды» и стали лауреатом III степени в номинации «Экособытие». За высокий профессионализм и творческий подход норильчане удостоены благодарственности Министерства культуры РФ. Russia Event Expo – одно из самых значимых туристских событий страны – проводится при поддержке Министерства культуры РФ в целях продвижения туристского потенциала регионов России и в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Для организаций и предприятий туристской отрасли это возможность продемонстрировать интересные событийные проекты. Список победителей размещен на официальном сайте конкурса Russian Event Expo sobtur.com.

Просмотров:156 Он проходил в Карелии в рамках VI Всероссийской открытой выставки событий Russian Event Expo. Было презентовано 157 работ представителями из 46 регионов, в числе которых и Красноярский край.Специалисты норильского управления по делам культуры и искусства представили на конкурсе проект «Фестиваль северной ягоды» и стали лауреатом III степени в номинации «Экособытие». За высокий профессионализм и творческий подход норильчане удостоены благодарственности Министерства культуры РФ.Russia Event Expo – одно из самых значимых туристских событий страны – проводится при поддержке Министерства культуры РФ в целях продвижения туристского потенциала регионов России и в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Для организаций и предприятий туристской отрасли это возможность продемонстрировать интересные событийные проекты. Список победителей размещен на официальном сайте конкурса Russian Event Expo sobtur.com.