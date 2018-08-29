Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 августа 2018, 11:07



1 сентября в публичной библиотеке состоится презентация новых поступлений «Учимся с удовольствием, отдыхаем с пользой».

Всех желающих провести День знаний с библиотекой приглашают по адресу: Ленинский проспект, 20а, (третий этаж), с 12 до 17 часов. Телефон для справок 46-21-01.

Просмотров:140 Книгоманов и книголюбов ждет знакомство с яркими новинками сезона и лидерами хит-парадов, среди которых будут представлены книги как популярных отечественных и зарубежных авторов, так и дебютантов, сообщили сотрудники библиотеки. Пройдут увлекательные обзоры и занимательные викторины, а каждого десятого посетителя ждет сюрприз.Всех желающих провести День знаний с библиотекой приглашают по адресу: Ленинский проспект, 20а, (третий этаж), с 12 до 17 часов. Телефон для справок 46-21-01.