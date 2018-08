Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 августа 2018, 11:24



В Красноярске прошел второй тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, запущенного компанией «Норникель» в преддверии зимней Универсиады-2019.

На протяжении трех дней (25-27 августа) победители второго тура онлайн-конкурса в режиме реального времени открывали для себя и мира через свои соцсети разные грани Сибири: традиционной, современной и дружелюбной. Команда Follow Up Siberia! — 10 человек из восьми стран — побывала на праздновании Дня города Красноярска и открытии билетного центра Универсиады. Иностранные гости встретились с интересными людьми Красноярска, совершили поход в заповедник «Столбы», познакомились с сибирской кухней. Команда второго тура также приняла участие в празднике «Летний Горнолужник», который ежегодно проводится в фан-парке «Бобровый лог», а также оценила экстремальные аттракционы этого всесезонного парка спорта и отдыха. «Бобровый лог» — излюбленное место отдыха красноярцев, инвестиционный проект «Норникеля» и один из центральных объектов зимней Универсиады-2019, где пройдут соревнования по горнолыжному спорту. Следующий — третий — тур программы Follow Up Siberia! пройдет в октябре в Чите. Чтобы стать участником, любой житель планеты должен пройти digital-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом и Сибирью и выложив в соцсетях фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получают возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение об этом регионе, сообщает пресс-служба «Норникеля». Наибольшую активность в конкурсе проявляют молодые люди из числа блогеров, журналистов и спортсменов. Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему присоединились жители 37 стран, приславшие на конкурс около 1,5 тысячи работ.

