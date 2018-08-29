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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:21 На Таймыре ввели карантин по бешенству из-за двух оленей
13:17 Жителей Кайеркана приглашают на «ПодЗАРЯДку»
12:33 Участники экспедиции Русского географического общества (РГО) проведут в Арктике мониторинг популяции белых медведей
12:07 Сегодня в полдень по московскому времени Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства.
11:44 Сотрудники МЧС проводят проверки избирательных участков.
11:34 В Норильске следственный комитет проводит проверку по факту падения ребенка из окна.
11:24 В Красноярске прошел второй тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, запущенного компанией «Норникель» в преддверии зимней Универсиады-2019.
11:07 1 сентября в публичной библиотеке состоится презентация новых поступлений «Учимся с удовольствием, отдыхаем с пользой».
09:38 Норильский фестиваль северной ягоды отмечен на всероссийском конкурсе в области событийного туризма.
18:36 В Норильск горячая вода вернулась во все дома
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