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29 августа 2018, 11:34



В Норильске следственный комитет проводит проверку по факту падения ребенка из окна.

По предварительным данным, 25 августа 2018 года около 17 часов в городе Норильске восьмилетний мальчик в отсутствии родителей находился дома с восьмимесячным младшим братом. Старший мальчик с ребенком на руках вышел на балкон квартиры, находящейся на 4 этаже, в это время малыш ухватился руками за открытую оконную раму балкона и упал вниз. В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Следствие устанавливает свидетелей происшествия, опрашивает членов семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Просмотров:105 Материал проверки по факту падения с балкона малолетнего ребенка поступил в следственные органы следственного комитета РФ по Красноярскому краю из органов полиции.По предварительным данным, 25 августа 2018 года около 17 часов в городе Норильске восьмилетний мальчик в отсутствии родителей находился дома с восьмимесячным младшим братом. Старший мальчик с ребенком на руках вышел на балкон квартиры, находящейся на 4 этаже, в это время малыш ухватился руками за открытую оконную раму балкона и упал вниз.В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Следствие устанавливает свидетелей происшествия, опрашивает членов семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.