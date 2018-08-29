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29 августа 2018, 11:44



Сотрудники МЧС проводят проверки избирательных участков.

В ходе проверок проверяющие обращают внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях для размещения избирательных участков, проверяют исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, возможность подъезда пожарных автомобилей к зданиям и пожарным гидрантам. С представителями избирательных комиссий, а также с обслуживающим персоналом избирательных участков проводятся инструктажи по вопросам соблюдения противопожарных требований и отработке действий в случае возникновения пожара. Также сотрудники МЧС принимают участие в проведении семинаров с председателями, заместителями председателя и секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Просмотров:114 В преддверии единого дня голосования сотрудники отдела надзорной деятельности в составе межведомственных групп проводят проверки избирательных участков, направленные на минимизацию возможных рисков в ходе проведения выборов.В ходе проверок проверяющие обращают внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях для размещения избирательных участков, проверяют исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, возможность подъезда пожарных автомобилей к зданиям и пожарным гидрантам. С представителями избирательных комиссий, а также с обслуживающим персоналом избирательных участков проводятся инструктажи по вопросам соблюдения противопожарных требований и отработке действий в случае возникновения пожара. Также сотрудники МЧС принимают участие в проведении семинаров с председателями, заместителями председателя и секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.