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29 августа 2018, 12:07



Сегодня в полдень по московскому времени Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сообщил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой.

Просмотров:84 На выступление главы государства телекомпании отводят 35 минут. Напомним, в понедельник в ходе совещания по социально-экономическому развитию Владимир Путин поднял эту тему и сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Путин обрисовал в целом ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сообщил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой.